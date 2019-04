Classée 4e au concours international de Coran en Malaisie : Rosso-Sénégal accueille sa fille Awa Diop dans une liesse populaire

C’est aux environs de 19 heures ce mercredi que le cortège, avec à son bord, la petite Awa Diop, est accueilli à Rosso-Sénégal par une marée humaine sur près de 500 mètres.



Depuis le croisement Rosso-Richard-Toll, celui-ci est composé de motos Jakarta, de voitures avec un concert de klaxons, de vélos et même de jeunes à pied. Pensionnaire de l’école coranique Abou Zeïnab du quartier Santhiaba 3 de Rosso-Sénégal, la représentante du Sénégal classée 4ème au concours international de récitation du Coran qui s’est achevé le week-end dernier en Malaisie, a eu du mal à être extraite de la voiture.



Tout le monde voulait la toucher, la voir pour exprimer sa fierté à cette digne fille de Rosso-Sénégal. N’eût été le courage des organisateurs et de la police, le héros de la soirée allait passer quelques instants supplémentaires dans sa voiture.



Et c’est une hystérie collective ponctuée par des « Laa ilahaa ilaa laa » qui fusèrent de la foule immense, quand du balcon elle est soulevée (photos) pour saluer et prier pour tout le monde.



Déjà, l’association de parents d’élèves de l’école, s’activent pour la réception prévue samedi après-midi où prendront part les autorités administratives et quelques représentants de l’association des Imams et Oulémas.



Seule fausse note de cette performance réalisée par le Sénégal, l’absente totale des autorités de la République à l’aéroport Blaise Diagne à l’arrivée de la petite Awa Diop en compagnie de l’autre représentant Thierno Oumar Seydou de Kanel.



