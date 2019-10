Cleaning DAY : l’ASC Senefo s’implique (photos)

L'Asc Senefo de la zone 5 de l'ODCAV de Saint-Louis s’est engagée dans un weekend cleaning day, la semaine dernière. Le samedi 05, ils ont nettoyé deux écoles primaires notamment l'école Insa Coulibaly et Macodou Ndiaye.



Le dimanche 06, les membres se sont regroupés pour un grand Set-sétal dans le quartier avec l'implication de la population de Ndiolofféne Nord.



Mouhamed WADE, le secrétaire général magnifie la volonté exprimée des membres du bureau et du Comité directeur en évoquant » leur contribution et engagement citoyen ».