Clédor Sène reçu par Me Wade

Restons avec le pape du Sopi qui reçoit depuis quelque temps les responsables de l’opposition. Hier, Me Abdoulaye Wade a reçu Clédor Sène, président du mouvement Claire Vision reconnu coupable d’avoir assassiné Me Babacar Sèye.



Le secrétaire général national du Pds et son hôte ont parlé essentiellement des questions liées aux mines, ressources naturelles et aux contrats miniers ainsi que de nouvelles investigations menées sur d’énormes scandales dans le domaine.



Pour la petite histoire les deux hommes ont été tous cités dans l’affaire Me Sèye. Arrivé au pouvoir, Me Wade a fait voter une loi amnistie en faveur de la bande à Cledor Sène.