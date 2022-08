Coalition Bunt Bi : « Bby a été sanctionnée pour ses dérives et les frustrations diverses… »

En outre, la coalition Bunt Bi remercie, en particulier, « les 20.922 électrices et électeurs qui nous ont accordé leur confiance et ont adopté notre programme Sénégal Entreprenant et Solidaire ». « Et cela, malgré tous les coups bas du régime en place, dans le seul but de déstabiliser et décrédibiliser la coalition BUNT-BI », précise le communique reçu à senego.





La coalition Bunt Bi, fait savoir, en effet que « Bby a usé de tous les moyens possibles pour débaucher nos têtes de liste dans certains départements, infiltrer notre équipe de communication et menacer certains de nos candidats ».



Ce sont entre autres, « ces dérives et les frustrations diverses que les sénégalais ont, dans l’ensemble, sanctionné en faisant perdre au régime sa majorité parlementaire. Ainsi, la Coalition BUNT-BI félicite les coalitions Yewwi Askan Wi, Wallu Sénégal, AAR Sénégal, Les Serviteurs/MPR et Bokk Gis Gis/Liggey, pour les sièges qu’elles ont obtenus », renseigne le communiqué.



Tous nos encouragements vont également à la Coalition Naataangué Askan Wi. « Nous sommes fiers du travail que nous avons mené durant tout le processus, du parrainage à la campagne électorale, en passant par les investitures notamment qui nous confirment parmi les 8 forces politiques majeures du Sénégal », lit-on aussi dans le même communiqué.



Il ajoute, pour répondre aux détracteurs, en profitons pour remercier tous nos candidats dans toutes les circonscriptions où Bunt Bi avait une liste, que « malgré les conspirations visant à casser notre coalition, nous avons eu le choix courageux de rester fidèles à nos valeurs et à nos convictions. Nous n’avons jamais cédé à l’opportunisme et avons conservé une ligne politique claire et sincère face aux sénégalais ».



En effet, Bunt Bi rappelle que « sa volonté de servir le Sénégal demeure intacte » et c’est pour cela que Bunt Bi fait savoir qu’elle maintiendra sa mission volontaire de veille citoyenne sur l’action de l’Assemblée Nationale dont on doit s’assurer que la bipolarisation tranchée sert l’intérêt supérieur des Sénégalais ».