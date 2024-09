Coalition " Samm Sa Kaddu " : une menace pèse sur la candidature de la tête de liste Barthélemy Dias

La coalition d’opposition Samm Sa Kaddu, qui regroupe plusieurs partis influents au Sénégal, a désigné Barthélemy Dias, maire de Dakar, comme tête de liste pour les prochaines élections législatives. Cette alliance rassemble des forces politiques majeures telles que Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, le Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) dirigé par Serigne Moustapha Sy, le Parti Républicain pour le Progrès (PRP) de Déthié Fall, Gëm Sa Bopp de Bougane Gueye Dany, ainsi que le mouvement « Les Serviteurs » de Pape Djibril Fall.



D’autres figures importantes telles que Anta Babacar Ngom avec l’Alliance pour la République et la Citoyenneté (ARC) et Thierno Bocoum avec AGIR rejoignent également cette vaste coalition.





Dans un contexte électoral tendu, Barthélemy Dias affrontera Ousmane Sonko, qui mène la liste du parti Pastef, après leur rupture politique avant la présidentielle de 2024. Dias et Sonko, autrefois alliés lors des élections locales et législatives de 2022, se retrouvent désormais en concurrence directe, un duel qui promet d’être décisif pour l’avenir politique du pays.



Cependant, une ombre plane sur la candidature de Dias. Condamné dans l’affaire Ndiaga Diouf, il pourrait être déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel. Cette incertitude résulte de la possibilité d’une radiation de la liste électorale en raison de sa condamnation définitive pour meurtre, selon les informations partagées par Daouda Mine, chroniqueur judiciaire de la chaîne TFM. Le sort de Barthélemy Dias dépendra donc d’une éventuelle initiative du ministre de la justice, passé ou actuel, pour enclencher la procédure de radiation.



Avec SENEGO