Coalitions, partis et indépendants pour les législatives : la DGE valide 41 listes et en rejette 8

Ce lundi 7 octobre 2023, la Direction générale des élections (DGE) a communiqué les résultats de l’examen des candidatures pour les élections législatives anticipées prévues le 17 novembre 2024. Sur les 49 dossiers soumis, 41 ont été validés, laissant ainsi huit candidatures rejetées. Ces dernières disposent d’une période de 24 heures pour introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel avant la diffusion de la liste officielle des candidats.





La validation de ces candidatures constitue une étape clé dans le processus électoral, marquée par l’impatience des différents partis et coalitions en lice. Ces formations, diverses par leur taille et leur influence, visent à obtenir des sièges au sein de la prochaine Assemblée nationale. Les candidatures retenues illustrent la pluralité du paysage politique sénégalais, reflétant la diversité des visions qui s’affronteront lors de ce scrutin anticipé.



Liste des candidatures validées :

AND LIGUEY SUNU REW

SENEGAAL KESE

RV NAATANGUE

UNION DES GROUPES PATRIOTIQUES

COALITION POLE ALTERNATIF KIRAAY AK NATANGUE 3ème VOIE

COALITION XAAL YOON

UNION CITOYENNE BUNT-BI

JUBANTI SENEGAL

AND CI KOOLUTE NGUIR SENEGAL (AKS)

ALSAR

COALITION NAFOORE SENEGAL

UNION NATIONALE POUR L’INTEGRATION, LE TRAVAIL ET L’EQUITE (U.N.I.T.E)

SAMM SA GAFAKA-SAMM SA ELLEG ACSIF

COALITION WAREEF

COALITION ACTIONS

UNION NAATALL KAAW-GUI (U.N.K)

COALITION DUNDU LENEEN

LA MARCHE DES TERRITOIRES ANDU-NAWLE

LES NATIONALISTES JEL LINU MOOM

COALITION MANKOO LIGGEEYAL SENEGAAL (MLS)

COALITION DEKKAL TERANGA

AND DOOLEL LIGUEY KAT YI

PARTI ENSEMBLE POUR LE SENEGAL (PEPS)

COALITION AND BEESAL SENEGAL-ABS

PARTI GARAP-ADS

COALITION GOX YU BEES

COALITION REPUBLICAINE SAMM SUNU REW JOTALI KADDU ASKANWI

COALITION DEFAR SA GOKH

COALITION FEDERATION DU RENOUVEAU

PARTI ALLIANCE JEF JEL

PASTEF

ENTITE ALLIANCE NATIONALE POUR LA PATRIE

COALITION FARLU

AND-SUXALI-PRODUCTION-TRANSPORT-AK-COMMMERCE-LAAP-FAL-JIKKO

SECTEUR PRIVE

COALITION DIAM AK NJARIN

COALITION SAMM SA KAADU

PARTI BES DU NIAKK

TAKKU WALLU SENEGAL (TWS)

GRAND RASSEMBLEMENT DES ARTISANS DU SENEGAL

COALITION SOPI SENEGAL



Les résultats définitifs de ce processus électoral crucial seront connus après l’examen des recours par le Conseil constitutionnel. Ces candidatures reflètent un large spectre d’alliances politiques qui se préparent à entrer dans la bataille électorale de novembre prochain.