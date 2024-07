Cohabitation entre le Gaz et le Poisson : un expert appelle à une exploitation " cohérente et harmonieuse "

« Le pétrole et le gaz ne sont pas des malédictions. Ce sont des ressources naturelles comme le poisson. Il convient d’exploiter ces richesses de façon cohérente et harmonieuse », a déclaré lundi Moussa MBENGUE, le secrétaire exécutif de l’association africaine pour le développement artisanal.



Il a évoqué la réduction de l’espace de pêche encouragé par l’implantation de la plateforme gazière de British Petrolum (BP) dans la zone de Diattara. La mise en place de cette structure suscite une vague de contestations du côté des pêcheurs locaux.



« C’est la raison pour laquelle ils réclament l’immersion de récifs artificiels pour restaurer les habitats dégradés », a-t-il dit en marge d'un atelier du projet d'appui à l'amélioration des conditions de vie des communautés de pêcheurs de Saint-Louis ». « Ils ont le droit de réclamer d’être appuyés conséquemment dans une perspective de mieux soutenir le choc que le gaz et le pétrole pourrait produire », a ajouté M. MBENGUE.