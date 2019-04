Comment se préparer pour Ramadân en 12 points ?

Abou Bakr al-Balkhi dit: « Le mois de Radjab est le mois de la culture de la terre. Le mois de Chaabane est celui de l’irrigation et le mois de Ramadan est celui du moissonnage». Il ajoute: «le mois de Radjab est comme le vent et le mois de Chaabane comme le nuage et le mois de Ramadan comme la pluie. Celui qui ne plante ni ne cultive en Radjab et n’arrose pas en Chaabane, comment celui-là pouvait il récolter en Ramadan…”



Il est temps pour nous de planter les graines d’un Ramadân réussit ! De nombreuses actions peuvent être accomplies dès maintenant afin d’être prêt spirituellement et physiquement à accueillir ce mois béni. Voici une petite liste de 12 points essentiels pour se préparer à accueillir Ramadân :



Se préparer pour Ramadân



1- Purifier son intention



C’est LA condition avant d’entamer tout acte d’adoration. Purifions et renouvelons notre intention afin d’aborder le mois de Ramadân dans le seul et unique objectif de satisfaire Allah et de rechercher Son agrément.



2 – Examiner sa conscience & ses actions



Il est temps de faire un bilan de notre propre personne et de reconnaître nos manquements, nos faiblesses et nos pêchés. Nous avons tous tendance à pointer du doigt les erreurs de ceux qui nous entourent mais qu’en est-il de nous ? Quel est notre rapport à Allah ? Que devons-nous corriger et améliorer dans notre pratique religieuse et notre comportement ?



3- Se repentir sincèrement



Une fois ce bilan réalisé, l’heure est à présent au repentir. Laissons ces pêchés, petits et grands, derrière nous en demandant sincèrement le pardon d’Allah et en ayant la ferme intention de s’en préserver définitivement.



4 -Invoquer pour atteindre Ramadân



En effet, nul ne connaît son heure et il se peut que nous n’atteignions pas le mois de Ramadân. Demandons à Allah qu’Il nous permette de vivre ce Ramadân dans Son adoration, et de nombreux autres encore après celui-ci.



Les premières générations de musulmans (les Salafs) avaient l’habitude de prier Allah pendant six mois pour que leur jeûne soit accepté, et ils passaient les six mois suivants à Lui demander de vivre jusqu’au prochain Ramadan.



5 – Apprendre sur ce mois et ses mérites



Afin d’aborder le mois de Ramadân de la meilleure des manières, il convient de s’instruire sur ses règles et ses mérites. Il ne s’agit pas d’accomplir des actes d’adoration par habitude, mais bien au contraire, en ayant pris toute la mesure de ce qu’ils impliquent et des récompenses qui en découlent in sha Allah



Al-Hassan al-Basri (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « Celui qui apprend quelque chose au nom d’Allah réussira. Et celui qui apprend quelque chose pour autre qu’Allah, n’atteindra pas son objectif et ses connaissances acquises ne le rapprocheront pas d’Allah. » (Rapporté par Ibn al Jawzi).



6 – Pardonner & se réconcilier



Afin d’aborder ce mois béni avec un cœur léger, et vidé de toute rancune ou inimitié, dès à présent pardonnons aux personnes qui nous ont fait du mal, renouons les liens de parenté et de fraternité.



7 – Lire le Coran



Le mois de Cha’ban est une période de préparation au mois de Ramadân, aussi il convient d’y accomplir toutes les œuvres que l’on accomplit habituellement pendant Ramadan. Celui qui lit régulièrement le coran durant Cha’ban sera donc entraîné pour le lire durant Ramadân et accomplira cet acte d’adoration avec plus d’aisance bi idhni Llahi.



Salama ibn souhayl disait : “le mois de cha’ban c’est le mois des lecteurs !” (chahro cha’ban chahro al qora) et habib ibn thabit disait lorsque cha’ban entrait : “c’est le mois des lecteurs !” et ‘amrou ibn qayss al-moulai fermait sa boutique et se consacrait à la lecture du coran!”



8 – Préparer son programme spirituel



Prières, dhikr, lecture du Coran, conférences, cours, livres à lire… Il y a tant de choses à faire durant Ramadân ! La clé de la réussite est de planifier son programme spirituel à l’avance (et de ne pas voir trop grand) pour savoir exactement par où commencer le jour venu, et éviter de se disperser et de perdre du temps.



9 – Jeûner régulièrement & manger peu



Le corps a également besoin de se préparer. Vous connaissez certainement la sensation des premiers jours de jeûne, où la fatigue se fait sentir, la faim et la soif, et parfois même des maux de têtes ou des vertiges. Si nous habituons notre corps à jeûner régulièrement, il ne souffrira plus de ces symptômes et nous pourrons aborder le mois de Ramadân en pleine forme in sha Allah ! De plus il est rapporté que le Prophète (alahy salat wa salamà jeûnait beaucoup durant le mois de Cha’ban. A nous de suivre son exemple !



Oussama ibn Zayd, qu’Allah soit satisfait de lui et de son père, a dit : « Ô messager d’Allah, je ne t’ai pas vu jeûner autant que durant le mois deChaâbane. » Il répondit : « C’est un mois que les gens négligent car il se trouve entre Radjab et Ramadan. Or c’est un mois au cours duquel les actions sont exposées au Seigneur des mondes ; j’aime jeûner pendant que mes actions Lui sont présentées. »



10 – S’habituer a se lever avant al-fajr



Comme pour le jeûne, se lever régulièrement avant al-fajr permet d’éviter la fatigue des premiers jours, et surtout d’accomplir les prières de nuit ! Autant dire qu’il n”y a que des bénéfices à en tirer.



11 – Terminer ses projets en cours



Afin de profiter pleinement du mois de Ramadân et de nous y consacrer pleinement, essayons de terminer tous les projets que nous avons entamé. Si ce n’est pas possible, n’hésitons pas à les mettre en pause durant un mois, puis à les reprendre par la suite. Le Ramadân est une occasion en or pour se détacher de la vie d’ici-bas et se rapprocher d’Allah (soubhanahou wa ta’ala). Profitons-en !



12 – S’organiser & faire un grand ménage



Là non plus, pas question de se laisser distraire par les tâches ménagères ! Dès maintenant, faisons un grand ménage dans notre maison, trions, vidons, rangeons, préparons nos menus, notre emploi du temps … De cette manière nous aborderons Ramadân dans un environnement serein et ordonné, propice à la méditation et aurons plus de temps à consacrer à nos adorations in sha Allah !



Qu’Allah nous permette d’atteindre le mois de Ramadân et qu’Il agrée nos oeuvres

Avenuedessoeurs.com