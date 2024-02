Commerce : L’Etat gèle les importations d’oignons à partir de ce 15 février

M. Sembène conduisait une mission de l’ARM, au nom de son Directeur général, comprenant, des représentants de la direction de l’Horticulture, de la délégation de la SAED de Podor, de l’interprofession de l’Oignon du Sénégal. La présence du partenaire Nafoore Warsaaji/USAID a été également notée, en prélude à l’atelier national de lancement de la campagne de commercialisation de l’oignon.



Cette visite ”s’inscrit dans le cadre des activités relevant de la régulation du marché”, a précisé Babacar Sembène, soulignant que le but est de ”prendre des mesures, de sorte que la production locale ne rencontre pas de problèmes”.



La délégation a visité plusieurs périmètres de production et constaté que les emblavures ont fortement augmenté, a souligné le directeur de l’Exploitation de l’ARM.



”Nous sommes satisfaits et rassurés par ce que nous avons vu, en termes de maturité des cultures, de la capacité de la production à couvrir les besoins du marché”, a dit M. Sembène, qui s’adressait à la presse au terme d’une réunion avec les acteurs de la filière de l’oignon, dans les locaux de la SAED de Podor.



Il a annoncé que ”le gel des importations de l’oignon débute ce jeudi 15 février, pour durer jusqu’en septembre-octobre”.



Toutefois, la fixation du prix a été différée jusqu’à la semaine prochaine ou dans dix jours au plus tard, a informé M. Sembène.



”Un travail sera fait sur la base du compte d’exploitation du producteur, avec les charges, les marges et même celui du commerçant.



Nous tiendrons compte aussi du pouvoir d’achat des ménages, pour nous accorder sur un prix conseillé, différent du prix plancher, qui laisse aux producteurs une marge de négociation”, a dit M. Sembène.



Les stocks de l’oignon importé ont baissé au moment où la production locale prend place dans les magasins, selon M. Sembène. ”Présentement, le prix du produit importé est de 13.000 FCfa le sac de 25 kilogrammes, soit 600 et 700 Francs Cfa au détail, tandis que celui dit local, avoisine 11.500 FCfa le sac de 40 kilogrammes, soit entre 300 et 350 FCfa le kilogramme, dans les zones de production à Podor”, a t-il indiqué.



Le président de l’Interprofession de l’oignon du Sénégal (IPOS), Boubacar Sall, a souligné que ”les récoltes vont se poursuivre en raison des dates de semis et de maturité des cultures”. Il a remercié le gouvernement pour la construction annoncée de trois centres de commercialisation de l’oignon, dans le département de Podor.