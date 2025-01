Commission d’évaluation, d’appui et de coordination des startups au Sénégal : Raki Kane démissionne

Raki Kane a annoncé lundi sa démission en tant que secrétaire exécutive de la Commission d’évaluation, d’appui et de coordination des startups au Sénégal (Sénégal Connect Startup).



Dans cette lettre de démission adressée à la fois au Premier ministre et au Président de la République, Raki Kane a exprimé son « profond respect » envers les autorités, tout en indiquant que sa démission est le résultat de controverses récentes.



En particulier, elle a fait référence à la nomination controversée de Aoua Bocar Ly Tall à la Commission nationale de régulation de l’audiovisuel (CNRA).



Kane précise que les tensions qui en découlent ont eu un impact sur son rôle au sein de la commission. Elle mentionne explicitement la nécessité de « préserver la sérénité » des institutions et d’éviter d’alimenter des conflits déjà présents.



Elle fait part de sa volonté de ne pas nuire à la mission fondamentale de soutien et de coordination des startups.