Communiqué de presse - 75ème Session ordinaire du Conseil des ministres de l’OMVS

La 75ème Session ordinaire du Conseil des Ministres de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal se tiendra les 29 et 30 décembre 2022 à Dakar, sous la présidence M. Serigne Mbaye Thiam, Ministre de l’Eau et de l’Assainissement de la République du Sénégal, Président en Exercice du Conseil des Ministres de l’OMVS, et en présence de :



Mme Sophie Gladima, Ministre du Pétrole et des Energies du Sénégal, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie de la République Islamique de Mauritanie, M. Lamine Seydou Traoré, Ministre des Mines, de l'Energie et de l'Eau du Mali, M. Aly Seydouba Soumah, Ministre de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures de la Guinée et M. Mohamed Abdel Vetah, Haut-commissaire de l’OMVS.



La réunion des Experts, préparatoire de ladite session se déroulera les 26, 27, et 28 décembre 2022.



Cette session sera principalement consacrée à l’examen des rapports d’activités 2022, des programmes d’activités et projets de budgets du Haut - Commissariat et des Sociétés de gestion : SOGED (Société de gestion du barrage de Diama), SOGEM (Société de gestion du barrage de Manantali, Félou et Gouina), SOGENAV (Société de Gestion et d’Exploitation de la Navigation sur le fleuve Sénégal) et SOGEOH (Société de Gestion de l'Énergie des Ouvrages du Haut Bassin du Fleuve Sénégal) pour l’exercice 2023.



La cérémonie d’ouverture de la réunion du Conseil des Ministres aura lieu le jeudi 29 décembre à 9heures, au Centre International de Conférence Abdou Diouf de Diamnadio (CICAD). La presse nationale et internationale est cordialement conviée à couvrir cet important évènement.



Créée en mars 1972, l’OMVS est un organisme inter-Etats regroupant la Guinée, le Mali, la Mauritanie, et le Sénégal. Sa vocation est de favoriser un développement intégré et coordonné du bassin du fleuve Sénégal, fondé sur la maîtrise et l’exploitation rationnelle de ses ressources en eau.



La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, organe suprême de l’OMVS, est actuellement présidée par Son Excellence le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition du Mali.



Fait à Dakar, le 25 décembre 2022