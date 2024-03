«Dans les prochains jours, je mettrai en place mon premier gouvernement. Il sera composé d’hommes et de femmes de valeur et de vertu. De Sénégalaises et Sénégalais de l’intérieur et de la Diaspora connus pour leur compétence, leur intégrité et leur patriotisme », a informé le nouveau Président de la République dans un un post sur X.



Une nouvelle composition qui suscite beaucoup d'attente de la part des Sénégalais.