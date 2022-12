Concert de casseroles : Macky n'aime pas

La coalition Yewwi Askan Wi a décidé d’organiser un concert de casseroles ce vendredi à 20heures pour dénoncer les actes de mal gouvernance décelés par la Cour des comptes dans un rapport sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre la Covid-19. Mais le Forum du justiciable qui affirme d’emblée n’avoir pas « la prétention de remettre en cause la liberté de manifestation reconnue à l’opposition par la constitution, estime que l’heure choisie est inopportune ».



Lors de son « Jokko » avec la jeunesse de Tamba, le président Macky Sall a lancé une pique assassine à Ousmane Sonko et Cie. Le Forum du Justiciable, dirigé par Babacar Ba, a plaidé pour un report du concert de casseroles, prévu le 31 décembre par les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Il estime que le moment choisi est inopportun.



Rappelons que la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi avait décidé d’organiser son concert de casseroles le 28 décembre avant de réajuster son agenda sur la demande des militants qui ont suggéré à ce que le concert de casseroles soit tenu le 31 décembre au moment de l’adresse à la nation du président de la République.





Selon un communiqué rendu public « suite à la publication du communiqué du 23 décembre, une grande majorité des citoyens a réagi pour suggérer la tenue du concert de casseroles le 31 décembre exactement au moment de l’adresse du président de la République à la nation ». Sous ce rapport relève le communiqué, « la conférence des leaders s’est immédiatement réunie pour répondre à cette demande générale des Sénégalais, et réajuste son agenda… »



Des organisations de la société civile ont appelé à un grand rassemblement, vendredi, pour réclamer l’application des recommandations de la Cour des comptes.