Conclusions de la Visite de Macky SALL à Nouakchott : les pêcheurs réagissent (vidéo)

A Saint-Louis, le collectif pour la défense des intérêts des pêcheurs a exprimé, dimanche, sa satisfaction au président Macky SALL pour ses efforts consentis dans la relance de ce secteur. Ils se sont réjouis du périple de deux jours effectué par le chef de l’État en Mauritanie sur invitation de son homologue Ould Abdel AZIZ.



Le collectif invite, toutefois, le ministre de la Pêche et de l’Économie maritimes Oumar GUEYE à impliquer « des personnes représentatives et mandatées par les populations de la Langue de Barbarie » dans les concertations sur l’avenir de la pêche.



« Nous avons constaté que des personnes non choisies et non légitimes à parler au nom des pêcheurs ont été conviées à ces types de rencontres. Les problèmes récurrents du secteur sont souvent liés à un mauvais choix des interlocuteurs », a déclaré Daouda THIAW, leur porte-parole.



« Nous serions très ravis d’accueillir le président Ould Aziz à Guet-Ndar afin de pouvoir le sensibiliser sur les difficultés des pêcheurs. Cela permettra de mettre un terme, de manière définitive aux malentendus qui s’installent entre les deux peuples frères »,a-t-il ajouté.



Les pêcheurs ont par ailleurs décrié « la léthargie des commissions de pêche » qui, disent-ils, « ont fini de montrer leur incompétence ».



« Nous ne voulons plus qu’ils parlent à notre nom. Depuis plusieurs d’années, ces instances n’ont pas connu de renouvellement. Ce sont des personnes individualistes qui les dirigent sans légitimité, sans reconnaissance et considération de notre part », renseigne Modou SECK qui salue l’engagement et la disponibilité du Gouverneur Alioune Aidara et du Préfet Mariama Traoré NGOM.



