Concours international de récital du coran : El Hadj Cheikh Dia vice-champion du monde

Le jeune El Hadj Cheikh Dia, qui a représenté le Sénégal au concours international de récital du saint Coran à Dubaï, est arrivé deuxième de la compétition. Après l’Algérie qui occupe la première place, le Sénégal arrive en deuxième position et l’Égypte est classée troisième.



Rappelons que ce jeune garçon de 15 ans est élève au Daara El Hadji Cheikh Dia de Touba et avait été classé deuxième au concours du « grand prix Senico » 2021.



Nombreux sont ceux qui ont envoyé des messages de félicitations à ce jeune garçon qui fait la fierté du Sénégal et qui mérite un accueil « royal ».