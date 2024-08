Conduite sans permis : Libre, le chanteur Sidy Diop va payer une amende de 150 000FCFA

Le verdict dans l’affaire de conduite sans permis et d’assurance visant le chanteur Sidy Diop est tombé. L’artiste a bénéficié d’une relaxe concernant les accusations de production et d'usage de faux documents au bénéfice du doute. Pour le délit de conduite avec défaut de permis, il a été condamné au paiement d’une amende de 150 000FCFA.



Lors de son jugement, ce 26 août, Sidy Diop a partiellement reconnu les faits qui lui sont reprochés. Devant le juge, il s’est excusé d’avoir conduit sans permis et a promis de ne plus commettre la même erreur dans l’avenir. Lors de son audience, à Sidy Diop avait été reproché la production d’une fausse assurance.



Écartant les accusations de production de faux documents, la représentante du parquet avait demandé de retenir le délit de conduite avec défaut de permis et d'assurance. Demandant l’application de la loi pénale, le procureur s’est rapporté à la sagesse du juge pour déterminer la peine à infliger au chanteur.



La défense assurée par les avocats Me Aboubacry Barro, Me Abdoulaye Tall et Cie a plaidé la clémence du tribunal en faveur de leur client qui, selon eux, a été victime d’une fausse police d’assurance. Elle a subsidiairement sollicité une dispense de peine à son endroit.