Confrontation avec Adji Sarr : La décision forte prise par Sonko devant le Doyen des juges

C’est une information communiqué par Bassirou Diomaye Faye lui-même, cadre de PAstef et proche d’Ousmane Sonko. D’après lui, le leader de l’opposition a décidé de ne plus répondre aux questions du Doyen des juges.



» ‘Vous êtes acteur du complot, vous avez falsifié le PV d’enquête pour me salir. Je ne réponds à aucune de vos questions’. Le parquet a renoncé à poser d’autres questions. La vérité fait mal « , a déclaré Ousmane Sonko selon la publication de Bassirou Diomaye Faye.