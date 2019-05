Conseil économique : Aminata Touré remplace Aminata Tall

Le Président Macky Sall vient de nommer Aminata Touré présidente du Conseil économique, social et environnemental. Elle succède à Aminata Tall.



Elle a été au devant de la scène pendant toute la campagne présidentielle pour la réélection de Macky Sall. Aminata Touré portait même les habits de directrice de campagne après avoir géré l’opération de parrainage. Même si on sait qu’avec le style de Macky Sall, il ne tranche jamais, préférant toujours confier les missions à des équipes. Bref, Mimi a réussi à s’imposer. Mieux elle s’était arrogée le rôle d’apporter la réplique sans cesse à Abdoul Mbaye, Idrissa Seck en cas de besoin. Une maniére pour elle de leur montrer certainement que j’étais Premier ministre comme vous. Mon mentor Macky Sall président de la République n’est pas votre alter ego. Par moment elle s’est montrée excessive dans ses répliques. Une maniére certainement de donner des gages. Sera-t-elle récompensée ?





Deuxième femme nommée à la tête d’un gouvernement au Sénégal après Mame Madior Boye sous le magistère du Président Wade. Elle a été limogée de la primature après sa cuisante défaite à Grand Yoff devant Khalifa Sall. D’ailleurs cette raclée a nourri la haine viscérale qu’elle éprouve contre l’ex maire de Dakar. A tel point quand elle parle de son dossier sur la caisse d’avance, c’est pratiquement la bave à la bouche. Elle n’a jamais digéré son départ de la primature. Mimi n’a jamais compris les attaques au vitriol de ses propres camarades de Parti. Et puis il y a eu ce coup de froid entre elle et le Président Macky Sall. Conséquence elle s’était plongée dans un mutisme qui intriguait. Car elle menait des audiences avec certains acteurs politiques qui n’étaient pas du même bord que le camp présidentiel. Finalement elle va réussir à se refaire une place au devant de la scène. Les retrouvailles avec le Président ont été scellés après un échange au téléphone puis une audience.



Nommée Envoyée Spéciale du Président de la République, elle tisse sa toile discrètement. Mimi ambitionne de conquérir la mairie de Kaolack et avoir une base électorale. Mais elle attend déjà une récompense. Et l’idée de faire revenir le Sénat et lui confier la présidence a été agitée est . Maintenant c'est chose faite elle va occupée la présidence du CESE.







