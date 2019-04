Consolidation de la démocratie : Un professeur magnifie la synergie entre les plateformes civiques et les universitaires

Un panel sur la participation citoyenne et la transparence publique s’est ouvert ce matin à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Cette rencontre à laquelle plusieurs étudiants de SANAR et d’instituts privés de la ville ont pris part, s’est penchée sur l’impact de technologies civique dans la construction de la démocratie au Sénégal.



« Cette une occasion de mesurer le rôle que plateformes citoyennes ont apporté dans la mobilisation sociale, dans la prise de conscience de Sénégalais, en vue d’une meilleure prise en charge du processus électoral et démocratique », explique Kalidou SY, professeur à l’UFR des Sciences Lettres et Sciences humaines (LSH).



M. SY salue « la synergie entre les plateformes sur le terrain et la réflexion universitaire », en soulignant la complémentarité entre les deux entités. « Les plateformes permettent aux universitaires de prolonger leur réflexion et les chercheurs donnent la possibilité à ces interfaces d’avoir de la matière », confie le responsable groupe de Recherche analyse de discours sociaux.