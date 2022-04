Contingent 2022/1 : Le drapeau national présenté aux 1763 soldats dont 83 filles

Le 12ème Bataillon d'Instruction de Dakar-bango a abrité ce jeudi la cérémonie de présentation du drapeau national au nouveau contingent 2022/1. La cérémonie a été présidée par le Colonel David Diawara, commandant de la Zone Militaire No.2. Ce nouveau contingent est composé de 1763 soldats dont 83 personnels féminins.



Ils en sont à trois mois sur quatre de formation. Le Lieutenant Colonel Nicholas Sambou, Chef de Corps du 12ème Bataillon d'Instruction a révélé que la formation s'est très bien déroulée. Des valeurs telles que le respect, la citoyenneté en plus du "diom", "foula", "fitt" et "fayda" ont été inculquées aux jeunes soldats. Ces derniers quant à eux, se sont engagés à servir leur nation au péril de leur vie. "La présentation du drapeau national aux soldats de la première fraction du contingent 2022 permet de donner du sens à leur engagement citoyen de servir leur pays avec honneur et fidélité, le cas échéant, jusqu'au sacrifice suprême", a fait savoir le Lieutenant Colonel Nicholas Sambou, Chef de Corps du 12ème Bataillon d'Instruction de Bango.



Ce nouveau contingent a été incorporé le 03 Janvier 2022. "Il y a donc de cela trois (03) mois, ces soldats à l'allure fière martiale, représentant le Sénégal dans toute sa diversité, franchissaient le portail du Centre d'instruction avec l'unique ambition d'arborer l'uniforme pour servir leur pays. Durant cette période, ils ont rythmé et rythment toujours non seulement la vie du camp militaire Deh Momar Gary mais encore celle du village de Dakar-bango, à travers les chants et les diverses activités d'instruction. Aujourd'hui, après de dures épreuves et privations où se mêlaient espoir et doutes, ils se présentent à vous véritablement transformés en soldats convaincus et prêts à servir la patrie", a renseigné l'autorité militaire. Selon le Colonel David Diawara, ce résultat est le fruit de l'engagement et la détermination des personnels d'encadrement et de soutien du Bataillon.



"Ils ont bravé la fatigue, le sommeil et le froid pour dispenser à ces jeunes soldats une formation de qualité dans le but de pourvoir aux forces armées sénégalaises de bonnes ressources humaines", a-t-il soutenu tout en témoignant sa gratitude, sa satisfaction et ses encouragements. Il a aussi exhorté les jeunes soldats à continuer dans la voie de l'excellence et du professionnalisme, vertus qui forcent le respect et l'administration. Il les a invité à accroître leurs connaissances, gage de compétences pédagogiques.





NdarINFO