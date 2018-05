Le Collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage (Ccuap) ne perd pas de temps. Cheikhou Oumar Sy et Cheikh Tidiane Dièye viennent de déposer à la Présidence une lettre adressée à Macky Sall. Ils demandent au chef de l'État "de publier le contrat avec Senac Sa et d'exiger la baisse des tarifs et la sécurisation de l'autoroute".