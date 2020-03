Coronavirus : 475 décès des suites du Covid-19 en une journée en Italie, un chiffre jamais atteint

C’est le pire bilan enregistré dans un seul pays en une journée. La pandémie de coronavirus a tué 475 personnes en Italie dans les dernières vingt-quatre heures.



Désormais, ce sont près de 3 000 personnes (2 978) qui ont perdu la vie en Italie en raison de cette maladie, un bilan très proche de celui de la Chine (plus de 3 200 morts) d’où est partie la pandémie.



Les services sanitaires italiens ont enregistré 4 207 nouveaux cas dans les dernières 24 heures, un chiffre là encore jamais atteint auparavant.



La Lombardie encore la plus touchée



C’est encore la région de Milan, la Lombardie, qui paie le plus lourd tribut avec les deux tiers des décès recensés.



Mais la hausse des nouveaux cas concerne d’autres régions, notamment la Vénétie et le Piémont avec environ 500 nouveaux cas chacun, ou la Toscane avec une hausse de 300 cas.



Le précédent record sur un jour remonte à dimanche, avec 368 décès sur un jour, un total que la Chine n’a jamais connu, selon les bilans officiels.



