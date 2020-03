Coronavirus : Comment le savon permet de tuer le virus

Un virus est une séquence génétique protégée par une membrane. Il se reproduit en infectant des cellules. La membrane est constituée de molécules faiblement liées entre elles. Au contact de l'eau, les molécules de la membrane se collent les unes contre les autres pour la « repousser ». L’arrivée des surfactants du savon, proches chimiquement des lipides de la membrane, crée une compétition aboutissant à la destruction de l'enveloppe du virus.



Et l’alcool ?



Présent à au moins 60 %, il détériore les protéines de la couronne du virus et affaiblit aussi la cohésion de la membrane, car l'alcool est moins « repoussant » que l’eau vis-à-vis de cette enveloppe. Pall Thordarson, responsable du département de chimie de l’université de Nouvelle-Galles du Sud (Australie) explique ainsi que « gels hydroalcooliques et savon sont tous les deux efficaces ».



Lemonde.fr





Infographie : Le Monde

Source : Pall Thordarson, The New York Times