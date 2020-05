Coronavirus : La grande reculade de l’ONU sur ses prévisions catastrophiques en Afrique

Le nombre relativement faible de cas confirmés de coronavirus en Afrique a « fait naître l’espoir que les pays africains pourraient être épargnés du pire de la pandémie », a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il a également félicité les Etats d’Afrique pour avoir pris



les mesures de prévention très tôt, afin de limiter la propagation de la maladie.



Plus de 2 900 individus sont morts du coronavirus à travers l’Afrique. Selon un récent rapport de l’ONU, le virus est présent dans tous les pays africains, la plupart enregistrant moins de 1 000 cas.





Cependant, le patron de l’ONU avertit sur une autre menace, qui pourrait toucher plus d’un million de personnes. « La pandémie menace le progrès africain. Elle aggravera les inégalités de longue date et aggravera la faim, la malnutrition et la vulnérabilité aux maladies », a déclaré António Guterres. Étant donné que la pandémie est encore à ses «premiers jours» en Afrique, António Guterres a souligné que «les perturbations pourraient s’intensifier rapidement».



« Les pays africains devraient également avoir un accès rapide, égal et abordable à tout vaccin et traitement éventuel, qui doivent être considérés comme des biens publics mondiaux », a-t-il déclaré.



Senenews