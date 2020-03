Coronavirus : la Mauritanie installe des appareils de contrôle à Rosso et Diama

Les autorités sanitaires mauritaniennes ont renforcé les mesures de prévention contre le coronavirus à ses postes frontières pour éviter l’entrée de personnes affectées.



Les autorités mauritaniennes ont installé des appareils de détection pour examiner toutes les personnes entrant sur le territoire mauritanien, des mesures prises après l’enregistrement de quatre cas de la maladie au Sénégal, dont un patient avait été guéri alors que les trois autres sont encore en quarantaine, tous venaient de l’extérieur.



Selon le correspondant de Sahara Medias à Rosso les autorités sanitaires mauritaniennes ont installé des appareils de contrôle aux points de passage à Rosso, à Diama, Lexeïba et Kany, à l’est de Rosso.



Toutes les personnes empruntant ces passages sont soumises à un examen par caméras thermiques et à d’autres examens afin de s’assurer de leur bonne santé avant leur entrée dans le territoire mauritanien.



Le ministère mauritanien de la santé avait affirmé l’absence de cas de cette maladie sur le territoire du pays, mais avait insisté, à travers des communiqués adressés aux populations, sur la nécessité de prendre toutes les mesures de prévention nécessaires et de suivre les recommandations médicales établies.