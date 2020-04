Coronavirus: près de 2000 morts en 24h aux Etats-Unis, pire bilan journalier mondial

Les Etats-Unis ont entamé des tests d'immunité au coronavirus



Les Etats-Unis, qui ont dépassé le cap des 10.000 morts du nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie, ont recensé 1.150 décès supplémentaires en 24H, selon un bilan lundi soir à 20H30 de l'université Johns Hopkins.



Le pays dénombre officiellement plus de 366.000 cas d'infection (quasiment 30.000 cas supplémentaires en 24H) et déplore 10.783 décès au total, selon cette base de données actualisée en continu.



Les Etats-Unis sont le pays du monde qui compte, de très loin, le plus de cas officiellement déclarés de Covid-19. Le nombre de décès causés par la maladie dans le pays augmente depuis plusieurs jours de plus de 1.000 quotidiennement, se rapprochant ainsi peu à peu du bilan déploré en l'Italie (16.523 morts) et en Espagne (13.005).



Ces derniers jours, plusieurs études ont été lancées aux Etats-Unis pour examiner des personnes ayant été infectées, et qui seraient donc désormais potentiellement immunisées.



Quand le système immunitaire rencontre un virus, il en garde en effet la mémoire sous la forme d'anticorps, souvent à vie.



Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont entamé une étude dans les villes qui constituent les foyers les plus actifs de l'épidémie, selon le site spécialisé Statnews.



Des premiers résultats pourraient être publiés courant avril.