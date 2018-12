Corruption dans la Gendarmerie : les fautifs seront sanctionnés, annonce le général SÈNE

La corruption qui secoue la Gendarmerie nationale fait réagir le Général haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Le patron de la gendarmerie, Cheikh Sène, reconnaît les faits et annonce des sanctions contre les fautifs, en parlant de pratiques illicites qui ne concerneraient "que trois brigades" sur plus d’une centaine, et réfute toute idée de bande organisée dans le corps des gendarmes. Selon lui, "la gendarmerie nationale garde toujours une bonne image". Une annonce faite lors de sa visite ce mercredi matin à la foire de Dakar.