Coumba BANG transformé en hôpital : Ce qu'en pense Assane FALL, le gérant ...

Assane FALL, le gérant de l’hôtel Coumba BANG ancien président du Festival de jazz de Saint-Louis exprime sa satisfaction après l'affectation par le président Macky SALL du site du récif hôtelier en hôpital de niveau 4.



Dieu en a décidé autrement et nous comprenons cette décision légitime du chef de l’Etat d’ériger sur ce site une infrastructure sanitaire. C’est également un projet très ambitieux et de grande envergure, qui sera mis en œuvre dans un contexte où on parle de plus en plus des enjeux et des perspectives de l’exploitation du pétrole et du gaz découvert au large de Saint-Louis ».



L'ancien président de l'association Saint-Louis Jazz rappelle toutefois que ce réceptif fait travailler, depuis 1980, des employés qui déploient des efforts considérables en vue de faire fonctionner cet hôtel.