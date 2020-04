Couvre-feu/ St-Louis : À médina-Courses, une boutique et un salon de coiffure cambriolés.

Des malfrats ont profité de la discrétion du couvre-feu pour s’introduire dans un salon de coiffure sis au quartier de médina-Courses, dans la nuit du samedi au dimanche 12 avril 2020. Sept (7) perruques de cheveux naturels, des teintes rouges ont été emportées. Des produits estimés à plus d’un million de francs CFA.



Des individus ont par ailleurs visité une boutique installée non loin de là. Une télévision sera y démontée, la caisse totalement vidée et des cartes de recharge téléphonique dérobées. Les victimes, déboussolées, ne savent pas à quel saint se vouer.



