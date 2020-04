Covid-19 : 100 tailleurs de Saint-Louis formés sur les normes de confection des "masques barrières" (vidéo)

L’association de développement territorial de concertation du Nord (Afnord) et le cabinet Écostratégie Suarl a lancé, mardi, une formation gratuite aux normes des « masques barrières » de fabrication en série et confection artisanale pour 100 artisans – tailleurs et PME du département de Saint-Louis. Ces sessions permettent aux bénéficiaires de connaitre les exigences minimales de fabrication, de conception et de performance, ainsi que les méthodes d’essai relatives aux masques-barrières, éventuellement réutilisables, destinés à diminuer le facteur de risque de transmission générale du Covid-19. Les modules contiennent des recommandations de conception et d’usages pour une fabrication industrielle en série pouvant être réalisée par des non-spécialistes de la conception de masques barrières, ainsi que pour une fabrication artisanale par des personnes ayant les matériaux et les compétences nécessaires.