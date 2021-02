Covid-19 : "1123 patients sont déclarés positifs à Saint-Louis depuis le début de la pandémie"

En marge de la cérémonie de réception des doses de vaccins, le Médecin-Chef de la région de Saint-Louis a profité de l’occasion pour renseigner sur la situation de la Covid-19 dans la région.



Selon le Dr Seynabou Ndiaye, 1123 patients ont été déclarés positifs au coronavirus depuis le début de la pandémie dans la région de Saint-Louis. “Nous avons eu à peu près de 438 personnes suivies à domicile depuis le mois de décembre 2020 dont 237 déclarés guéris. Et les autres sont en train d’être suivis à domicile. Nous avons aussi à ce jour, 07 cas graves qui sont pris en charge au niveau du Centre de Traitement des épidémies (CTe) de la reà-covid. Nous avons aussi 12 personnes qui y sont hospitalisées”, a soutenu le Dr Seynabou Ndiaye, Médecin Chef de la Région de Saint-Louis.



D’après elle, la situation de la Covid-19 est maîtrisée dans la région. “Car tous les cas suspects que nous avons, ce sont des cas que nous prélevons et nous recevons les résultats pour pouvoir commencer le traitement. Mais, la nouveauté c’est que nous avons des tests de diagnostics rapides qui permettent de prendre des mesures et de commencer aussitôt le traitement dès qu’un test est positif. Donc, on peut dire que la situation est maîtrisée vue que les personnes que nous traitons guérissent”, a-t-elle fait savoir.



Yves TENDENG

SUD ONLINE