Covid-19/ Diouf Sarr alerte : « nous ne sommes pas à l’abri d’une prochaine vague et il y a que le vaccin qui peut nous prémunir»

«La pandémie est toujours là et il faut absolument savoir qu’il y a que le vaccin qui peut nous prémunir. Donc il est important qu’il y ait une prise de conscience nationale. Nous ne sommes pas à l’abri d’une prochaine vague parce que la situation est en train d’évoluer. Il y a une augmentation dans les pays d’Europe et d’Amérique. Donc il faut se prémunir et c’est maintenant qu’il faut prendre les vaccins pour ne pas avoir de difficultés en termes de cas grave ou de décès», déclare Diouf Sarr, ce vendredi, en marge de la cérémonie de décoration des agents de son ministère.



Quant à ceux qui ont déjà pris leur deuxième dose de vaccin, le Ministre de la Santé les recommande à prendre une 3e dose. «Ceux qui ont pris une deuxième dose, ont leur donne l’opportunité de prendre une troisième dose. Il est important de vacciner les populations sénégalaises pour se prémunir de cette maladie», insiste le ministre.



Mansour SYLLA