Covid-19 : Jeunesse Espoir au chevet des enfants talibés et personnes handicapées (vidéo)

« Le monde traverse une crise sanitaire. C’est la raison pour laquelle nous voulons appuyer les personnes nécessiteuses pour qu’elles puissent rester chez elles et se protéger de cette pandémie », a déclaré Fara NDIAYE, le directeur exécutif de l’association, en marge de la cérémonie de remise.



« Nous avons travaillé avec le service régional de l’action sociale dans le cadre du ciblage des potentiels bénéficiaires. Au terme de l’enquête, 20 familles et 30 daaras ont été sélectionnés », a-t-il noté. « Plus de 500 enfants seront touchés par cette dotation », a renseigné M. NDIAYE.



Les bénéficiaires ont magnifié la marque d’attention de l’association. « C’est une aide qui vient à son heure », confie Fatou Diagne FALL, habitante à Goxu Mbacc. « Nous adressons nos sincères remerciements à l’organisation et formulons des prières à l’endroit de son équipe », ajoute la dame.





Jeunesse Espoir compte poursuivre dans cette dynamique avec l’appui d’autres partenaires sensibles aux souffrances des défavorisés.