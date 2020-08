Covid-19 - L'Inde offre au Sénégal des tonnes de médicaments dont l’hydroxychloroquine et l’azithromicine

Le don a été réceptionné, hier, au nom du Ministre de la Santé et de l'Action sociale, par Alassane Mbengue, Secrétaire Général du Ministère.



Monsieur Mbengue a réceptionné un important don du Gouvernement Indien au Sénégal, dans le cadre de la lutte contre le covid19.



Il s'agit de plusieurs tonnes de médicaments constitués de 9 catégories de produits dont l'hydroxychloroquine et l'azithromicine.



Il n'a pas manqué au cours de la cérémonie de magnifier les excellentes relations entre l'Inde et le Sénégal.