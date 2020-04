Covid-19 – Pâques : À Saint-Louis, l’Église appelle à vivre dans la Foi et l’Espérance.

La messe de Pâques a été célébrée dans une paroisse cathédrale vide, ce matin, à l’instar de toutes les églises du pays. « C’est une souffrance pour nous et c’est pénible pour les fidèles obligés de rester chez eux », a confié Monseigneur Ernest SAMBOU, évêque du diocèse de Saint-Louis. « La fête de la résurrection de Jésus doit donner de l’espérance à tout un chacun », a-t-il dit en indiquant que cette commémoration est une symbolique de la seconde vie après la mort.



« Un jour, même si vous mourez, vous serez vivants. Cette vie continuera éternellement », a laissé entendre l’évêque. Il exhorte, dès lors, les chrétiens et les populations à faire preuve de Foi et d’espérance, « à croire en Dieu et espérer qu’un jour nous serons ressuscités ».



Interrogé par notre confrère Yves TENDENG sur les mesures sécuritaires et sanitaires prises par le gouvernement en vue d’endiguer la menace, M. SAMBOU prône le respect de ces dispositions. « C’est pour notre santé et pour protéger notre vie. Faisons tout pour que cela soit réussi », dira-t-il. À Saint-Louis, le diocèse prie pour les victimes du Covid-19, pour le personnel médical et les patients de la pandémie à travers des homélies tacites.



