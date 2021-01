Covid-19 à Saint-Louis : Augmentation des infections, des cas graves et du nombre de décès

Sur ce total de 66 décès, parmi les cas graves, les 44 sont survenus entre le 1er novembre 2020 et le 14 janvier 2021 contre 22 pour la période du 21 mars 2020 au 31 octobre 2020, renseigne un communiqué de la région médicale transmise à Ndarinfo.



À la date du 14 janvier, la région a déclaré depuis le début de l’épidémie 635 cas avec en moyenne 45% pour le District de Saint-Louis et 30% pour celui de Richard-Toll.



La consultation tardive peut être valablement pointée du doigt au regard de la situation des cas graves et ceux déclarés post-mortem décrite ci-dessous à la date du 14 janvier 2021. Au total, 178 cas graves ont été notés depuis le début de l’épidémie dont 101 depuis le 1er novembre et 74 rien que pour le mois de décembre 2020, dont 36 déclarés positifs en post mortem.



Plusieurs actions ont été entreprises par la région médicale. Des plans de riposte ont été engagés dans les districts de Richard Toll et de Podor, de la désinfection des structures sanitaires, des quartiers touchés par les services d’hygiène et de la redynamisation des comités de veille et d’alerte communautaire, ect.





NDARINFO.COM