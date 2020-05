Covid-19 : deux nouveaux décès, 41 depuis le début de la pandémie

Le Sénégal a enregistré ce jeudi deux nouveaux décès liés au nouveau coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé et de l’Action sociale dans un communiqué.



Le premier patient, un homme agé de 75 ans, est décédé au Centre Cuomo de l’Hôpital Fann. Le second, âgé de 65, a succombé à la maladie à l’hôpital Ndamatou de Touba.



Ces deux nouveaux décés portent à 41 le nombre total de morts liés au Covid-19, depuis l’apparition de la maladie le 2 mars au Sénégal.





Le Sénégal comptabilise 3.348 cas de Covid-19 dont 1.686 guéris, 39 décès et 1.622 patients sous traitement.



APS