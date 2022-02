Covid-19 et fermeture des frontières : "Rosso a été fortement impacté", selon un chercheur - vidéo

« La fermeture des frontières s’est traduit par une baisse des flux et des recettes douanières à Rosso. Elle a entrainé l’arrêt du transport fluvial et du commerce transfrontalier au niveau locale », a renseigné mardi Mouhamadou Mountaga DIALLO, chercheur à l’Université Gaston Berger et consultant à l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM). « La plupart des acteurs que nous avons rencontrés dans le cadre de cette étude ont demandé l’ouverture officielle de la frontière pour permettre la relance des activités tout en prenant en compte le contexte sanitaire », a-t-il ajouté. M. DIALLO s’exprimait en marge d’un atelier de présentation d’une étude sur l’impact de la Covid-19 dans la gestion des frontières au Sénégal et dans les pays du G5 Sahel. Une rencontre qui a mobilisé différents corps des forces de défense et de sécurité de la zone nord. Amadou Ba, adjoint au préfet de Saint-Louis magnifié des « résultats satisfaisants » glanés au terme de cette recherche. « Les agents sont beaucoup outillés, formés et informés pour apporter une réponse collective à l’impact de la pandémie », a-t-il dit.