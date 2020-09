Covid-19 : la Cellule de Veille et d’Alerte de Tendjiguène manque de moyens ... (vidéo)

Profitant de la cérémonie de signature de la convention locale de résilience communautaire avec la représentation locale du ministère du Développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, la cellule de veille et d’alerte contre la Covid-19 a exposé les difficultés auxquelles elle est confrontée. Mame Doudou KANE, porte-parole de cette entité, a regretté notamment la non-assistance de la commune à son profit depuis son installation, le 14 mai 2020. « Durant quatre mois, nous avons souffert. Heureusement que les communautés ont compris l’enjeu de la lutte. Les populations ont mobilisé leurs maigres moyens et nous avons réussi à combattre cette pandémie », a-t-il dit, rappelant la position exposée de son quartier. Charles NDIAYE, le directeur régional du développement communautaire a assuré que les besoins exprimés par les populations ont été notés et qu’ils seront pris en charge dans la mise en œuvre du projet. Il a par ailleurs profité de l’occasion pour signaler l’importance de cette collaboration.