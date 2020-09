Covid-19: le Gamou Maouloud à la mosquée IHSAANE annulé (communiqué)

Au Nom d’Allah le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux,

Chers Frères et Sœurs en Islam, chers concitoyens sénégalais, chers fidèles talibés de la Dahira Moutahabbîna Fî Lâhi (la Communauté de ceux qui s’aiment en Dieu), sous l’égide de Serigne El Hadji Madior Cissé, disciple de Serigne Babacar Sy (Qu’Allah Soit satisfait d’eux), nous vous adressons nos salutations les plus fraternelles.



Nous vous adressons ce communiqué au nom de la Famille de Serigne El Hadji Madior Cissé, de la Dahira Moutahabbîna Fî Lâhi et en notre nom personnel pour vous faire part de l’annulation de la célébration du Gamou Maouloud à la mosquée IHSAANE cette année.



En effet, nous estimons que la tenue du Gamou Maouloud repose sur différentes activités commençant par les dix (10) jours de « Bourda » jusqu’à la célébration de la grande nuit du Maouloud sans compter le déplacement des fidèles par convois venant de l’intérieur du pays et de la diaspora. Toutefois, nos moyens actuels ne nous permettent pas de maîtriser les règles édictées dans le contexte de la crise sanitaire en garantissant le déroulement des activités

sans encourir les risques connus. Ainsi, nous vous donnons rendez-vous, avec plein d’espoir, l’année prochaine, inchallah.



Nous vous invitons ensemble à implorer le Seigneur de nous pardonner nos péchés et

d’éradiquer ce fléau inchallah.

Que la paix et la bénédiction d’Allah soient à jamais sur vous !

AMINE.



Imam Mouhammedou Abdoulaye Cissé

Guid e mor a l et spirituel d e la Dahira Moutahabbîna FîLâhi

ImamRatib de la Grande Mosquée Ihsaane

Président de la Fondation Serigne Madior Cissé Ihsaane-L a Bienfaisanc e

Quartier Sud, Saint-Louis

