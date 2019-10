Cri de cœur : Le Parc de Hann appelle au secours

Le parc menacé est une cuvette naturelle, un point bas sur la limite Ouest de la nappe de Thiaroye, nappe souterraine surchargée d’une des principales sources des inondations à Dakar, Pikine et environs.





Ainsi, il a été constaté que l'intégrité territoriale du parc est menacée par l'érection de plusieurs bâtiments administratifs, dont le Ministère de l'environnement, la fourrière sauvage où pourrissent au milieu des arbres des centaines d'épaves de voitures de toutes tailles est une plaie béante.





Mais aussi, le chantier du train express régional (TER) à 10 m des limites Sud du parc, a perturbé le canal de drainage des eaux pluviales qui inondent totalement plus de la moitié du parc (30 Ha). Et, les ressources financières insuffisantes, empêchent de nourrir correctement les animaux, le suivi vétérinaire et les aménagements pointus de ce parc centenaire. Donc, l'accès est gratuit.





Un parc de 60 becs sous la responsabilité de la direction des Eaux et Forêts au cœur de Dakar avec toute la logistique et l'expertise ne devrait pas être victime des Eaux pluviales dans un contexte climatique ou la baisse de la pluviométrie est constatée, même par les profanes.





Ailleurs, les pipelines de la SAR (société pétrolière) entre le port et le Dot d’Oil Libya avec son manifold à quelque mètre du parc forestier, les rejets de liquide inflammable sont évacués des rails vers le parc ou malgré le vigile pour éloigner les badauds, l'odeur des hydrocarbures agresse l’odorat des passants.





Le péril est énorme. Puisque, la direction de la protection civile est même venue évaluer le risque. Un incendie sur ce pipeline il y’a de quelques jours en est la preuve.