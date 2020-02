Cri de cœur des pêcheurs à ligne de Saint-Louis : nous sommes « les parents pauvres » du secteur (vidéo)

L’association des pêcheurs artisanaux à la ligne de Saint-Louis a déploré, samedi, « les malheureuses tournures des manifestations du 04 février », soldée par l’arrestation d’une trentaine de personnes. Exprimant leur soutien à leurs camarades détenus, ils ont invité à plus de concertation pour éviter des troubles futurs.



El Hadj Dousse FALL et ses collègues saluent les efforts consentis par le président Macky SALL pour l’octroi des licences de pêche et félicitent les avancées notées dans les accords de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie. « Ils correspondant parfaitement aux traités internationaux », a indiqué Mamoussé NDIAYE à l’issue d’une réunion.



Toutefois, ils déplorent le retrait à leur détriment « du bénéfice de la licence auxquels nous avons droit ». « Nous sommes les parents pauvres de la pêche et pourtant, nous sommes le seul type de pêche responsable compatible avec une exploitation durable des ressources halieutiques », ont-ils déploré en appelant à plus de considération de la part du Gouvernement.