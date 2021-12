Criminalisation de l’homosexualité au Sénégal : La proposition de loi déposée à l'Assemblée

La proposition de loi pour criminaliser l’homosexualité au Sénégal a été déposée ce 22 décembre 2021 par les députés Mamadou Lamine Diallo, Cheikh Bamba Dièye et Aliou Souaré.

Elle vise principalement à modifier l'article 319-3 du Code pénal, qui réprime les actes contre-nature.

And Sam Jikko Yi et les autres initiateurs de la proposition de loi demandent le remplacement du terme “actes contre-nature” par lesbianisme, homosexualité, bisexualité, transsexualité, intersexualité, zoophilie, nécrophilie et autres pratiques assimilées.

Les personnes reconnues coupables devront être punies de 5 à 10 ans de prison et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 F Cfa, sans possibilité de bénéficier de circonstances atténuantes.

Aussi, l’apologie de ces actes contre-nature précités, est punie de 3 à 5 ans d’emprisonnement ferme et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 F Cfa.

Ceux qui seront déclarés coupables de ces infractions susvisées, perdront leurs droits civiques et politiques, comme prévu par l’article 34 du Code pénal.