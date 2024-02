Crise au Sénégal : les recommandation du Khalife des Tidianes

Le Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, sort de sa réserve pour s'exprimer sur la tension politique qui prévaut dans le pays. Le guide religieux s'est d'abord associé à la douleur des familles des trois jeunes qui ont perdu la vie lors des dernières manifestations, avant de leur présenter ses condoléances les plus attristées.

"La situation politique très tendue dans notre pays et les derniers évènements qui ont fini d’emporter trois de nos fils interpellent à la fois ma conscience en tant que citoyen et ma responsabilité en tant que chef de communauté religieuse", a d'emblée déclaré Serigne Mbaye Sy Mansour qui prie pour que ces morts reposent éternellement en paix.Le guide religieux invite tous les acteurs politiques , membres de la société civile à la paix et à la retenue. "C’est à cette paix et à la retenue que j’invite tout le monde, acteurs politiques, membres de la société civile comme simples citoyens, pour préserver ce que nous avons de plus cher : notre volonté commune de vivre ensemble dans un Sénégal apaisé et réconcilié autour de tous ses enfants", avance-t-il.S’adressant au Président de la République, Macky Sall, le Khalife des Tidianes l’invite et l’encourage " à privilégier la concertation, le dialogue inclusif et constructif avec toutes les forces vives de la Nation, pour trouver une issue heureuse dans les meilleurs délais à cette impasse, qui, si elle n’est pas dépassée, pourrait plonger notre pays dans une nuit de regrets et de désolation".A la classe politique dans la diversité de ses courants et de ses positions, Il l’exhorte "à mettre le Sénégal au dessus de ses contingences partisanes et de ses revendications quelque légitimes qu’elles puissent être et à accepter toute main tendue du Président de la République, pour n’entrevoir que l’intérêt exclusif du peuple sénégalais et la préservation du climat social, afin d’aller vers des élections apaisées et inclusives".Pour l'homme religieux, la paix de notre pays et son avenir incombent à tous. C’est pourquoi, ajoute-t-il, il invite "également les autorités religieuses du Sénégal, sans exclusive, à toujours jouer leur rôle de censeurs pour la réconciliation des cœurs et des esprits".Enfin, Serigne Mbaye Sy Mansour invite les populations, surtout la jeunesse, dont il dit comprendre "les frustrations et les inquiétudes" à garder la foi et à faire preuve de retenue."La destruction des biens publics et la confrontation avec les forces de défense et de sécurité n’ont jamais été la solution. Vous êtes la pierre angulaire à partir de laquelle l’avenir de cette nation devra se construire. Que votre voix soit donc entendue dans la concertation et le dialogue. Cela pourra servir d’exutoire à vos insatisfactions", lance-t-il.Il conclut : " C'est donc confiant que chacun pourra tirer de mes propos ce qui pourra lui être utile et en faire usage profitable, que je me tourne vers Mon Seigneur pour lui tendre mes mains périssables et lui demander de préserver notre pays des démons de la division et de l’antagonisme. Paix et bénédictions sur tous".