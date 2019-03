Cumul de fonctions : Mamadou Racine SY, un champion

À la limite on est en droit de penser que l’homme a un don d’ubiquité tellement il cumule de postes. Il est le Président du conseil d’administration de l’IPRES, Président du conseil d’administration de l’Agence sénégalaise pour la promotion du tourisme, Vice président du conseil d’administration de la caisse de sécurité social, PDG du King Fahd Palace, Patron de Sénégal Hôtels qui est sa « propriété », Président du conseil d’administration de Bolloré. Ouf on en oublie certainement d’autres. En tout cas l’homme bat tous les records.



Candidat à la Mairie de Podor lors des élections locales, il n’est allé à l’assaut de la mairesse socialiste Aissata Tall Sall que pour faire les yeux doux au président de l’Apr. D’ailleurs lors de la dernière présidentielle il a mis en place un mouvement de soutien pour battre campagne pour le candidat Sall. Une stratégie peut être pour sauver ce joyau de l’hôtellerie dont il a la gestion : le King Fahd Palace. Sans doute a-t-il compris que c’est la meilleure façon de résister à la convoitise de ceux qui manoeuvrent pour que l’un des plus grands hôtels en Afrique au Sud du Sahara lui soit retiré au profit d’un autre gestionnaire.



« S’agissant du King Fahd Palace, je suis heureux de vous le dire ici devant le repreneur Mamadou Racine Sy, que nous avons décidé malgré tout, de soutenir l’entreprise nationale. Mais à une condition. C’est que l’outil ne tombe pas en désuétude », avait menacé Macky Sall lors d’une cérémonie de remise du cahier de doléances des travailleurs un 1er Mai. Mais Racine Sy a compris qu’il y avait un bien meilleur moyen de conserver jalousement son business. C’est de se jeter en politique et d’aider le président de la République et de l’Apr à massifier son parti. Après tout, n’est-ce pas un partenariat gagnant-gagnant ?



