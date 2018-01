DEBY – TIGUETTE : l’impressionnant accueil du Khalif général des Khadres (vidéo)

►►► Suivez le film de la visite de Cheikh Aya AIDARA à Déby-Tiguette

En 1869, Cheikhna Cheikh Saad Bou SEYE au Sénégal depuis le WALO. À l’entame de ce long processus qui islamisera plusieurs peuples de l’extrémité et de l’intérieur du pays, Cheikhna séjourna à Déby où il bénéficiera d’un accueil légendaire.Depuis, cette grande tradition religieuse vieille de 169 ans est perpétuée et célébrée par des générations. Ce pacte d’allégeance séculaire a été renouvelé, vendredi. Les populations ont en effet reçu le Khalif général des Khadres Cheikh Aya AIDARA à travers une impressionnante mobilisation. Chevaux, motocycles et véhicules ont accompagné l’arrivée du guide religieux qui a sillonné les grandes artères des deux villages frères après une escale à DIAMA.L’ouverture de a cérémonie officielle présidée par le sous-préfet de Dagana a permis au chef de village de DEBY, Cheikh Moussa KANE, de déplorer les nombreuses contraintes auxquelles les populations locales sont confrontées en demandant au Khalif d’en faire part au Président Macky SALL.Une piste impraticable, un poste de santé dépourvue d’une ambulance, une école élémentaire en étant de vétusté très avancée, les souffrances des ces habitants de ce village sont aiguës. Alors que son union agricole est l’une des plus performantes de la vallée.