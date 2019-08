DIOUGOB : Une mission de la Banque mondiale et de l’ADM a rendu visite aux sinistrés (photos)

Le déplacement des familles de khar yalla et camp gazeille sur le site situé à Diougob, dans la Commune de Gandon, est effectif depuis une semaine. Pour s’enquérir de la situation, une équipe de la Banque mondiale, accompagnée d’une délégation de l’ADM, a effectué une mission de suivi ce mercredi.



Sur ce site, les populations ont exprimé toute leur gratuite à l’endroit de la coordination du Projet et les autorités locales qui n’ont ménagé aucun effort pour les soulager.



De la même manière, les populations ont aussi partagé avec l’équipe de Projet quelques-unes de leurs inquiétudes constatées. Des couacs inhérents à un nouveau déplacement que l’entreprise a promis de corriger.



Rappelons que le Projet de Relèvement d’Urgence et Résilience à Saint-Louis (SERRP en anglais) est l’une des nombreuses initiatives déployées par le Gouvernement de la République du Sénégal, avec le concours technique et financier de la Banque mondiale, dans le cadre de sa stratégie de lutte contre les effets du changement climatique à Saint-Louis.



