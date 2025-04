DIRECT - Pont Faidherbe éteint, parents absents, fruits présents : décryptage en live sur la Matinale

Ce matin sur la matinale, on aborde trois sujets brûlants qui touchent le quotidien des Saint-Louisiens. Le pont Faidherbe plongé dans l’obscurité : un danger pour les usagers et un symbole qui s’éteint. Les fruits et légumes, alliés oubliés de notre bien-être : pourquoi faut-il en consommer plus ? Responsabilité parentale en crise : qui éduque encore les enfants face aux dérives sociales ?