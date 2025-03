Dakar | Plus de 97 kilogrammes de chanvre saisis et cinq individus interpellés

La Direction générale de la police nationale (DGPN) a annoncé dimanche la saisie de plus de 97 kilogrammes de chanvre et l’arrestation de cinq individus, durant le week-end, dans une opération de lutte contre le trafic de drogue entre Dakar et Ziguinchor.



“Les éléments de la division opérationnelle de l’OCRTIS [Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants] ont réalisé une importante opération ce weekend, aboutissant à la saisie de 97,5 kg de chanvre indien et à l’interpellation de 5 individus”, a-t-elle fait savoir, dans un message sur le réseau social X.



APS