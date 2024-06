Dakar et Paris veulent impulser une nouvelle dynamique de partenariat

Le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, et son homologue français Emmanuel Macron ont fait part, jeudi à Paris, de leur volonté de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre leurs deux pays sur la base d’un ”respect mutuel au service des intérêts des Sénégalais et des Français”.



”Les deux chefs d’État ont exprimé leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre le Sénégal et la France, fondé sur un respect mutuel, un partenariat équilibré au service des intérêts réciproques des deux peuples, unis par des valeurs démocratiques partagées, par un lien humain et une relation d’amitié”, rapporte le communiqué ayant sanctionné la rencontre entre les présidents Macron et Faye à l’Élysée, résidence officielle du chef de l’État français.



Cette rencontre au sommet fait suite au déplacement dans la capitale française du nouveau chef de l’État sénégalais où il a participé à un forum mondial consacré à la souveraineté vaccinale en Afrique, à l’initiative Gavi, l’Alliance du vaccin.



Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron ont évoqué les défis communs à relever pour poursuivre et renforcer la coopération entre leurs deux pays dans les secteurs qui contribuent à une plus grande souveraineté du Sénégal, a indiqué le communiqué.



Il souligne en même temps l’option des deux pays de renforcer les projets structurants dans des secteurs touchant à des domaines tels que la transition énergétique, la santé, la formation professionnelle, la production locale de vaccins et l’agriculture.



Les deux chefs d’État n’ont pas manqué de saluer la volonté conjointe des deux parties de renforcer la qualité du partenariat entre la France et le Sénégal.



APS